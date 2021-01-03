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Elazığ'da sis, şehir ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu

Elazığ’ın üzerini kaplayan sis, Harput’tan şehrin gece ışıklarıyla birlikte görünüşü görsel şölen oluşturdu.

Elazığ'ın üzerini kaplayan sis, Harput'tan şehrin gece ışıklarıyla birlikte görünüşü görsel şölen oluşturdu.


Elazığ'da 5 gündür etkili olan sis bu gece şehri kapladı. Kent merkezinde yer yer görüş mesafesini sıfıra kadar düşüren sis bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'nde etkili olmadı. Sisin ulaşamadığı Harput'tan izlenen şehir, sis ve gece ışıklarıyla birlikte görsel şölen oluşturdu.


Kısıtlama nedeniyle vatandaşların evde olması nedeniyle görsel şöleni kimse izleme imkanı bulamadı.


İHA muhabirleri, sis ve şehir ışıklarıyla oluşan görsel şöleni görüntüledi.

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