Elazığ'da şoförlere AB standartlarında eğitim

Elazığ Belediyesi'ne bağlı EBUAŞ'da görevli şoförlere AB Standartlarında eğitim verilmeye başlandığı bildirildi.

Elazığ'ın toplu taşıma araçlarını kullanan ve EBUAŞ'da görev yapan 120 şoföre iletişim, beceri, öfke kontrolü ve memnuniyet konularında eğitimler veriliyor. Akademisyen Atakan Yıldız ve Yazar Erdem Karagöz tarafından ilk eğitimler verilirken, vatandaşların mutluluğu, empati, iletişim becerileri ve öfke kontrolü alanlarında yeni teknikler ile uygulamalar aktarıldı. Özellikle engelli bireylerin empatisi, çocuklu anneler ve turistler konusundaki uygulamalar şoförler tarafından da ilgiyle takip edildi.

EBUAŞ Genel Müdürü Hayrettin Can, tüm personellerin yaşam kalitesi ve Elazığ halkının mutluluğu için eğitimlerin yıl boyu belirli aralıklara devam edeceğini ifade etti.

En iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise belediye olarak sürekli yetişkin eğitimleri yapacaklarını da dile getirdi.