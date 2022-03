Elazığ'da sofraların vazgeçilmez lezzeti 'Peynirli Ekmek'

Elazığ'da vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan şeker, peynir ve unun bir araya gelmesiyle yapılan peynirli ekmek her öğün iştahla tüketiliyor.

Elazığlıların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan peynirli ekmek, özellikle 1928 yılında Ermeniler tarafından yapılan ve tarihi kapalı çarşının ilk iş yeri olma özelliğini taşıyan fırında üretiliyor. Vatandaşın sabah, öğle ve akşam öğünlerinde sürekli tükettiği peynirli ekmek, sadece Elazığlıların değil aynı zamanda il dışından gelen vatandaşların da büyük ilgisini çekiyor. Elazığ'da üretilen peynirli ekmek farklı illere de kargo ile gönderiliyor.

Çalıştıkları fırının çok eski tarihe sahip olduğunu aktaran ekmek ustası Mustafa Aytay, "1928 yılında yapılmıştır. Fırınımızın en büyük özelliklerinden biri Elazığ lezzeti olarak bilinen peynirli ekmek ve yağlı ekmektir. Tabi ki peynirli ekmeğimizin Elazığ'a özgü olduğunu herkes bilir ama bilinen şu ki peynirin kokusuz ve yağlı olması gerekir. Peynirli ekmeğimizi il dışına kargoyla yağlı ekmekle birlikte gönderebiliyoruz. Mesela il dışından gelen mutlaka ilk olarak buraya uğrar, bir peynirli ekmek yer veya gönderdiklerine tavsiye eder. Özellikle oradan peynirli ekmek ve yağlı ekmek getir, açık ekmek getir. Büyük illerde peynirli ekmeğin gününü yaparlar, Elazığlılar bir araya gelir. Bu lezzet yurt dışına kadar ulaşmıştır. Bu bizim mahalli, milli bir yiyeceğimizdir. Peynirli ekmeğimizin yapılışı, hamuru hazırladıktan sonra peynirle şekeri karıştırarak bir harç hazırlarız, bu hazırladığımız hamurumuzun üzerine sereriz, ince bir şekilde kenarlarını katlayarak pişirmeye hazır hale getiririz. Şimdi buradaki özellik peynirin Elazığ peyniri olması, yağlı ve kokusuz olması en büyük özelliği budur" dedi.

Peynirli ekmeğin Elazığlıların sofrasında eksik olmadığını belirten fırın işletmecisi Ahmet Kızılelma, “Fırınımızda sürekli peynirli ekmek, yağlı ekmeğimiz mevcuttur. Peynirli ekmeğimizi dışarıya sürekli gönderdiğimiz oluyor. Soframızda eksik olmayan bir lezzettir. Dışardan misafirlerimiz geldiği zaman ilk Kapalı Çarşıya gelip, peynirli ekmeği gönül rahatlığıyla yerler, gittikleri zaman sürekli yanlarında götürürler. Hediye olarak dışarıdaki misafirlerine ikram ederler. Onun dışında günün her saatinde bulunmaktadır. Günümüzde sofralarımızdan hiç eksik olmaz. Bizim burada öyle yer etmiştir ki kahvaltıda yerler, öğle yemeğinde yerler, yemek olarak yerler, sürekli yenir. Tatlı olarak yemeklerin üstüne yenir. Peynirli ekmeğimiz 10 lira, yağlı ekmeğimiz 5 liradır. Dışarıya gönderilerimiz de, burada da aynı fiyattı" diye konuştu.

Peynirli ekmeğin Elazığ'a has bir lezzet olduğunu ifade eden vatandaşlardan Mustafa Çetinkaya, "Ben bu yaşa geldim peynirli ekmek hala var. Ben fırına geldim peynirli ekmek yaptıracağım. Yani bizim olmazsa olmazımız. Elazığlılara has olmazsa olmaz tatlardandır. Onun için herkesin yemesini, herkesin bilhassa dışardan gelen yabancılara bunun tanıtılması mükemmel olur. Koyun peynirinden, şu an koyun peyniri olmadığı için inek peynirinden, ama genelde koyun peynirinden peynirli ekmek yapılır. Hemen hemen yılın her mevsiminde peynirli ekmek yenir" şeklinde konuştu.