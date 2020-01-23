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Elazığ'da soğuk hava havuzları dondurdu

Elazığ’da son günlerde etkili olmaya başlayan soğuk hava kent genelindeki süs havuzlarının donmasına neden oldu.

Elazığ'da son günlerde etkili olmaya başlayan soğuk hava kent genelindeki süs havuzlarının donmasına neden oldu.


Bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da son günlerde soğuk hava etkili oluyor. Geceleri eksi 8 ile 10 derece arasında etkisini hissettiren soğuk hava nedeniyle başta Kültür Park olmak üzere merkezde bulunan süs havuzları dondu. Araçların camlarının buz tuttuğu kentte, soğuk havanın bugünden itibaren biraz etkisini yitireceği belirtildi.Vatandaşlar ise, kent merkezinde etkili olmayan kar yağışı nedeniyle soğuk havayı hissettiklerini dile getirdi.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tunceli, Bingöl ile Elazığ'ın doğusunda aralıklarla kar yağışı beklendiğini bildirdi. Gece ve sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayları görüleceğini de aktaran meteoroloji, özellikle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.


Öteyandan rüzgarın bölge genelinde yer yer saatte 50 ile 60 kilometre hızla esmesinin beklendiği kaydedildi.

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