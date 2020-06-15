İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da şok baskın neye uğradıklarını şaşırdılar

Elazığ’da bir köyde kaçak kazı yapanlara jandarma şok baskın gerçekleştirdi, neye uğradığını şaşıran 3 kişi gözaltına alındı, o anlarda kameraya yansıdı.

Elazığ'da bir köyde kaçak kazı yapanlara jandarma şok baskın gerçekleştirdi, neye uğradığını şaşıran 3 kişi gözaltına alındı, o anlarda kameraya yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sivrice ilçesine bağlı Nergize Köyü'nde, kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye şok baskın gerçekleştiren jandarma ekipleri, metrelerce mağara şeklinde delik açan şüpheliler M.Ö., A.Ö.Ö. ve M.O'yu gözaltına aldı. Suçüstü gözaltına alınan şüphelilerden kazıda kullanılan malzemeler de ele geçirildi.


Kameraya yansıyan şok baskın anında, şüphelilerin şaşkınlıkları dikkatten kaçmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.