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Elazığ'da şok baskınla yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

Elazığ’da polisin şok baskınıyla bin 82 adet uyuşturucu hap ve sahte paralarla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da polisin şok baskınıyla bin 82 adet uyuşturucu hap ve sahte paralarla yakalanan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli S.T'nin uyuşturucu madde sattığı belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin kent merkezindeki evine şok operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken narkotik köpeği Nina, evin çatı kısmındaki odunluk alana tepki verdi. Odunlukta yapılan detaylı aramada bin 82 adet ecstasy hap, bir miktar esrar ile 12 bin 550 TL sahte para ele geçirildi.


Emniyette ifadesi alınan şüpheli S.T. "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Sahte Para" suçlarından adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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