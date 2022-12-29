Elazığ'da ‘Şok Uygulama' denetimi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından dron destekli ‘Şok Uygulama' denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehrin farklı bölgelerinde dron destekli gerçekleştirilen ‘Şok Uygulama' denetimleri gerçekleştirildi. Sürücülerin kurallara uyması ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla mobil kamera ve dron eşliğinde gerçekleştirilen uygulamada 113 araç ve motosiklet denetlendi. Kurallara uymayan araç sürücülerine gerekli bilgilendirmeler yapılarak Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden idari para cezası uygulandı. Ayrıca, emniyet kemeri kullanımı, kış lastiği, modifiyeli araçlar, motosiklet-kuryeler ve çevreye rahatsızlık veren abartı egzoz konuları başta olmak üzere çeşitli konularda kent genelinde sürücülere eğitim verildi.