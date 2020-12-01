Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da hafta içi uygulanmaya başlayan ilk sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. Sabah saat 05.00'de sona erecek kısıtlama kapsamında Elazığ'da da cadde ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen ilde paket servis yapan işletmeler motosikletli kuryelerle vatandaşların ihtiyacını karşılamaya çalıştı. Paket servise başladıklarını belirten lokanta esnafı Yusuf Sincar, “Bu saatten sonra sadece aranan telefonlarla gönderiyoruz, hijyen kurallarına uyuyoruz. Elimizden geldiğince sağlımıza dikkat ediyoruz. Masa ve sandalyeleri zaten kaldırmıştık. Kurallar gayet yerinde. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Devletimiz elinde geleni yapıyor. Halk olarak bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Virüsten sonra pakete döndüklerini aktaran köfte ustası Merali Murat ise, “5 motorcu ile çalışıyoruz. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Saat 9'dan sonra servis yapıyoruz” diye konuştu.