Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 53 bin TL ceza

Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 17 kişiye 53 bin 550 TL para cezası uygulandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sürüyor. Tüm cadde ve sokakların boş olduğu şehirde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sahada tedbir amaçlı görev alıyor. Bugüne kadar ekiplerin yaptığı çalışmada sadece 17 şahsın sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, onların da yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldığı bildirildi. Her bir şahsa 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 53 bin 550 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

Öte yandan dur ihtarına uymayan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Y.A.'ya da uyuşturucu madde kullanmak ve 3 bin 150 TL'lik sokağa çıkma kısıtlaması cezası dışında 7 bin 500 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin valilik koordinesinde salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla kent genelinde alınan her türlü tedbir kapsamında denetim ve kontrollerini aralıksız olarak sürdürdüğü kaydedildi.