İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da sokak basketbol turnuvası düzenlendi

Fırat Üniversitesi BESYO bölümü öğrencisi Çağdaş Aktaş tarafından Elazığ’da sokak basketbolu turnuvası düzenlendi.

Fırat Üniversitesi BESYO bölümü öğrencisi Çağdaş Aktaş tarafından Elazığ'da sokak basketbolu turnuvası düzenlendi.


Elazığ'da basketbola ilgiyi artırmak, çocukların ve gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarabilmek amacıyla Fırat Üniversitesi öğrencisi Çağdaş Aktaş'ın organizasyonunda sokak basketbolu turnuvası düzenledi. Kültür Park basketbol sahasında düzenlenen turnuvaya 16 takım 50 sporcu katıldı. Turnuvada sıralamaya giren takımın sporcularına çeşitli hediyeler verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.