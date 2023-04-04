Elazığ'da sokak hayvanları unutulmadı

Elazığ Belediyesi, sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Veteriner İşlerine bağlı ekipler, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor. 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla ekipler, kent genelinde parklarda bulunan noktalara gelerek sokak hayvanları için mama ve su bırakırken, kuşlar için ise buğday serpti. Öte yandan ekipler, hasta ve yaralı olan kedi ile köpekleri tespit ediyor. Tespit edilenler, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi ediliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli Ahmet Der, “Biz zaten haftada 2 gün sokak hayvanlarının gerekli ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Düzenli olarak mama ve sularını kaplarına bırakıyoruz. Kent genelinde bulunan mama stantlarımızın temizliğini, sularını ve mamalarını karşılıyoruz. Şehir merkezinin çoğu bölgesine gittik. Cip Mesire alanından başladık, şimdi de Harput Mahallesindeyiz. İnşallah burada da işlemlerimizi tamamladıktan sonra eksik kalan bölgeleri yetiştirmeye çalışacağız” dedi.