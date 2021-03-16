Elazığ'da sokak hayvanlarını korumak için uyarı tabelası

Elazığ'da sokak hayvanlarının korunmasına katkı sağlanması amacıyla belediye tarafından şehrin belirli noktalarına özellikle sürücülerin farkındalığını arttırma adına uyarı tabelaları yerleştirildi.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi'nin iş birliğiyle yaya ve sürücülerin farkındalığını artırmak, kedi-köpek yaralanmaları ve ölümlerin önüne geçebilmek adına uyarı tabelaları hazırlandı. Üzerinde kedi, köpek resimlerinin yer aldığı ‘Dikkat Ben Çıkabilirim' yazılı uyarı tabelaları, kedi, köpek evlerinin bulunduğu, trafiğe açık alanlara yakın konumda bulunan parklar başta olmak üzere kentin bir çok noktasına yerleştirildi.

Sokak hayvanları için daha önce barınaklar yapıp yerleştiren, şimdi de uyarı levhaları ile farkındalık oluşturan ekiplerin, çalışmasını sürdüreceği belirtildi.