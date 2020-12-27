İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da son 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi

Elazığ’da bugün meydana gelen 5.

Elazığ'da bugün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından son 7 saat içerisinde 44 artçı deprem meydana geldi.


Elazığ'da saat 9.37'de yerin 15 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 7 saat içinde en büyüğü 2.7 ve en küçüğü 1.0 olmak üzere toplam 44 artçı deprem meydana geldi.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar görmüştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.