İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da son 9 ayda 321 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da son 9 ayda uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından 321 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Elazığ'da son 9 ayda uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından 321 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, “Emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 9 aylık sürede 179 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. 87 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kolluk kuvvetleri, adli makamlar ve vatandaşlarımızın desteği ile uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelemiz devam edecektir. Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan şahıslardan son 9 ay içerisinde 234 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır” denildi.

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