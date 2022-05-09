Elazığ'da son bir ayda 167 trafik kazasında 1 kişi öldü, 98 kişi yaralandı

Elazığ'da nisan ayında meydana gelen kazaların bilançosu açıklandı. Kentte nisan ayında meydana gelen 167 kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 98 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, nisan ayında Elazığ'da meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı. Buna göre kent genelinde 167 kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 98 kişi yaralandı. 110 kazanın ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Sürücülerin hatalarının kazalara neden olduğu kaydedilen açıklamada, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ‘dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu bildirildi.