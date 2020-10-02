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Elazığ'da son bir haftada 14 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin son bir haftada aranan ve meydana gelen olaylardan dolayı yakaladığı 73 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

Elazığ'da polisin son bir haftada aranan ve meydana gelen olaylardan dolayı yakaladığı 73 şüpheliden 14'ü tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önleyici tedbirler doğrultusunda son bir hafta içerisinde çeşitli uygulama ve çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda polis 9 ve 10 yıl hapis cezası bulunan 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu aranan 41 şahıs ile meydana gelen olaylardan 32 kişiyi yakaladı. Yakalanan 73 şahıstan 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Yapılan çalışmalarda polis şüphelilerden 2'si ruhsatsız ve 3'ü de kurusıkı olmak üzere toplam 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet pompalı tüfek ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi.


Kayıp olarak aranan 3 şahsıda bulup yakınlarına teslim eden polis, 11 şahsa fuhuştan, 13 şahsa da kumar oynamaktan yasal işlem yaptı.

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