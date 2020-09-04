Elazığ'da son bir haftada 17 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 73 şahıs yakalandı, 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri önleyici tedbirler doğrultusunda son bir hafta içerisinde çok sayıda çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda aranma kaydı bulan 73 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ile bunlara ait fişekler, bir miktar esrar ile 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Haklarında gerekli yasal işlemler yapılan şahıslardan 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öteyandan ekiplerin son bir hafta içerisinde kayıp olarak aranan 6 şahsı da bularak ailesine teslim ettiği bildirildi.