Elazığ'da son bir yılda 70 işletmeye idari işlem uygulandı

Konu ile ilgili Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,“ Güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, satış, toplu tüketim, dağıtım vb. aşamalarındaki tüm resmi kontroller 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre bakanlığımızca yürütülmektedir. 2022 yılında il müdürlüğümüze 389 adet ihbar ve şikayet yapılmıştır. Yapılan resmi kontrol ve denetimler sonucunda ilimiz tarafından 301 adet numune alınmış ,70 adet işletmeye idari para cezası yaptırım kararı uygulanmış, 5 adet işletme için savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca 4733 sayılı 'Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun' ile 4250 sayılı 'İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu' çerçevesinde 8 adet cezai işlem uygulanmıştır” denildi.