Elazığ'da Sosyal Destek Hattına 2 bin 75 kişi başvurdu

Elazığ'da "Alo 183 Sosyal Destek Hattı"na 1 yılda 2 bin 75 kişi başvururken, en fazla çağrıyı 'Engelli Yaşlı Hizmetleri' birimi yanıtladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Alo 183 Sosyal Destek Hattını Elazığ'dan arayanlarla ilgili kurumun İl Müdürü Suat Kenç bilgi verdi.

Sosyal Destek Hattı üzerinden aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme sağlandığını aktaran İl Müdürü Suat Kenç, "Ayrıca, ihmal, istismar, şiddet vakaları veya töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için tedbir mahiyetindeki ihbarlar da hat üzerinden alınıyor. Durumun aciliyeti göz önünde tutularak, vakanın bulunduğu ilin acil ekip sorumlusuna veya kolluk kuvvetlerine bildirim yapılarak müdahale edilmesi sağlanıyor" dedi.

Hattın 5 kategoride hizmet verdiğine değinen Kenç, " İleri teknoloji ile donatılan çağrı merkezi Alo 183 aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı ile hizmetlere erişimde önemli kolaylıklar sağlanıyor. Çağrı merkezine işitme engelli vatandaşlar, 0 549 381 0 183 numaralı hat üzerinden 3G özelliği destekleyen telefon cihazları aracılığıyla ulaşabiliyor. İşaret dili bilen görevliler, işitme engellilere görüntülü görüşme hizmeti veriyor. Konuşma engelli vatandaşlar da Alo 183'e ücretsiz mesaj gönderebiliyor. Talepler, ilgili personel tarafından değerlendirilerek yine telefon veya kısa mesaj uygulaması ile vatandaşlara geri dönüş yapılıyor. İşitme engellilere işaret dili, konuşma engellilere de SMS ile hizmet vermektedir. Bu kapsamda ilimizde 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında Alo 183 hattına engelli yaşlı hizmetlerinde 999 , kadın hizmetlerinde 378 , çocuk hizmetlerinde 350, aile ve toplum sosyal yardımlarda 125, şehit yakınları ve gazi hizmetlerinde 34 ve diğer başlıklara 167 olmak üzere toplam 2 bin 75 çağrı geldi. 24 kişilik Aile Sosyal Destek personelimizden oluşan meslek elemanlarımız tarafından yapılan tüm çağrılar yerinde incelenerek gerekli tedbirler alındı. İçişleri bakanlığı tarafından hayata geçirilen Açık Kapı projesi kapsamında bakanlığımız hizmet modelleri kapsamında 48 çağrı yapılmıştır. Çağrılar ekiplerimizce incelenerek gerekli iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir"ifadelerini kullandı.