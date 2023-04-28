Elazığ'da sosyal güvenlik il müdürleri bölge koordinasyon toplantısı düzenlendi

Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Elazığ'da sosyal güvenlik il müdürleri bölge koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, taşra performans hedefleri, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması, EYT'ye yönelik işlemler, il müdürlüklerinde yaşanan sorun ve çözüm önerileri ile daha verimli çalışma örnekleri hakkında genel değerlendirmeler yapıldı. Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak ve Elazığ il müdürleri katıldı.