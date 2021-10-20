Elazığ'da Sosyal Hizmet Binası Projesinde sona gelindi

Elazığ Belediyesi ekiplerinin, Yapı Kontrol Müdürlüğünün kontrolünde Hilalkent Mahallesi semt pazarı yerinde yeniden inşa ettiği sosyal hizmet binasının inşaat çalışmalarının sonuna geldi. Mevcut haliyle işlevselliğini yitiren ve zamanla kullanılamaz duruma gelen Hilalkent semt pazar yerini yeniden dizayn ederek daha donanımlı bir sosyal alan durumuna getiren Elazığ Belediyesi, yeni hizmet binasını kasım ayı içerisinde hizmete sunacak.

7'den 70'e her yaştan vatandaşın faydalanabileceği binanın bünyesinde 3 adet 45'er metrekarelik derslik, spor salonu, bay bayan taziye evi, okuma evi, kafeterya ve 55 metrekare alana sahip 5 adet dükkan ve sosyal donatılar yer alıyor.