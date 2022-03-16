Elazığ'da Sosyal Hizmet uygulamaları semineri

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından , FÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü Konferans salonunda yapılan seminerde İl Müdürü Ali Sait Çeçen ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Çetin Özmen tarafından kurumsal faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılarak öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.

İl genelinde yürütülen sosyal hizmet uygulamaları hakkında bilgi veren Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Ali Sait Çeçen, "Toplumsal olayları değişik bakış açıları ile izlemeye çalışıyoruz. Toplumsal ilişkilerin yapısını, nedenlerini ve etkileri üzerine çalışıyoruz. Sosyal hizmet üzerine ihtiyacı olan herkese bir şekilde dokunmaya, ihtiyaç sahiplerinin zorluk çektikleri konularda yardımcı olmaya çalışan büyük bir aileyiz. Bakanlık olarak çocuk, engelli, yaşlı, genç, kadın, şehit yakınları ve gazilerle ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Gün gelecek siz genç arkadaşlarımızda büyük ailemizin bir parçası olacaksınız" dedi.

Sosyal Hizmetler Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rıfat Bilgin ise, sosyal hizmetin önemine değinerek eğitimden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Seminere, Sosyal Hizmetler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Rıfat Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Şube Müdürü Mahmut Şahın, Sosyal Hizmet Bölümü Arş. Gör. Ümran Cihan Dündar, Arş. Gör. Mustafa Çağrı Ayalp ve öğrenciler katıldı.