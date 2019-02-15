İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına 12 gözaltı

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddia edilen merkez, Karakoçan, Kovancılar ve Arıcak ilçelerinde 12 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.