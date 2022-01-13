İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da spor tesisinden hurda malzeme çalan şüpheli yakalandı

Elazığ’da bir spor merkezinden hurda malzemeler çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da bir spor merkezinden hurda malzemeler çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren bir spor tesisinde hurda malzemelerin çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheli Ö.D.'yi tespit etti. Şüpheli Ö.D. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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