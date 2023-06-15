Elazığ'da spor ve kitap okuma etkinliği yapıldı

Elazığ'da ‘Eşofmanını Giy de Gel' temalı spor ve kitap okuma etkinliği yapıldı.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Eşofmanını Giy de Gel' temalı spor ve kitap okuma etkinliği düzenlendi. Fethi Sekin Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hediye edilen kitapları okudu. Ardından beden eğitimi öğretmenleri gözetiminde farklı sportif aktiviteler gerçekleştirildi.