Elazığ'da ‘stadyum kimin' polemiği

Açılması için gün sayılan yeni Elazığ Stadyumu için Elazığspor Kulübü'nden kritik bir açıklama geldi. Elazığ'ın diğer bir profesyonel ekibi 23 Elazığ FK'nın da kullanmak istediği stadyumla ilgili Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; “Stadyum sadece Elazığspor'undur” denildi.

Elazığspor'dan yapılan açıklamada, “Yıllarca özlemini duyduğumuz ve yıllarca bitmesini beklediğimiz Yeni Elazığ Atatürk Stadyumu'na değerli taraftarlarımız ile birlikte ayak basacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşamaktayız. 7 Mayıs Pazar günü ilimizde oynayacağımız Karaköprü Belediyespor müsabakası ile birlikte taraftarlarımıza kapılarını açacak olan yeni stadyumumuzun yapımında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Asla hak etmediği bir konumda olan Elazığspor'umuzun yeni stadyumumuz ile birlikte eski günlerine döneceğine inancımız tamdır. Bu doğrultuda ligin 32.haftasında taraftarlarımızın önünde oynayacağımız Karaköprü Belediyespor müsabakası ile birlikte yeni stadyumumuza merhaba diyeceğiz. Yeni stadyumumuz, Aziz şehrimizin gururu, 56 yıllık şanlı tarihiyle tüm badirelere rağmen bugüne kadar dimdik ayakta kalan Elazığspor'umuzun dur. Bunu herkes böyle bilmeli, böyle idrak etmeli. Son olarak kapılarını ilk kez 7 Mayıs'ta şehrin gururu 56 yıllık çınarımıza açacak olan yeni stadyumumuzun ilimize, taraftarlarımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyor, stadyumumuzun yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” denildi.