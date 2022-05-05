İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Elazığ’da 5 metrelik su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da 5 metrelik su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, merkez Mustafapa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 metrelik su kuyusundan kedi sesleri duyan vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kuyuya düşen yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Anne kedi, daha sonra yavrusunu ağzında tutarak gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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