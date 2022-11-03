İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da su saati ve muslukları çalan şüpheli yakalandı

Elazığ’da 5 daireden 3 adet su saati ve 35 adet musluk çalan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da 5 daireden 3 adet su saati ve 35 adet musluk çalan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, bir ikametten bulunan 5 daireden 3 adet su saati ve 35 adet musluk çalınma olayı ile ilgili olarak çalışma yaptı. Saha çalışmalarında olayı gerçekleştiren şüphelinin 4'ü hırsızlık olmak üzere 7 suç kaydı bulunan E.B. (21) olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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