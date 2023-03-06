İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da şubat ayında 229 trafik kazası meydana geldi

Elazığ’da şubat ayında meydana gelen 229 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 163 kişi de yaralandı.

Elazığ'da şubat ayında meydana gelen 229 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 163 kişi de yaralandı.


Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ'da Şubat ayında 229 trafik kazası meydana geldi. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 229 kazada 163 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 85'i yaralanmalı olurken, 144'ünün ise maddi hasarlı olduğu bildirildi.

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