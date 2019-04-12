Elazığ'da sulama sistemleri hibe desteğine 114 başvuru

Elazığ'da 114 kişinin başvurduğu 2019 yılı Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteklemesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteklemesine başvuran yatırımcılara yönelik değerlendirme ve mal alımı süreci hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıya İl Müdürü Turan Karahan, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Fuat Kerti, teknik personel ve üreticiler katıldı. 114 kişinin hibe için başvurduğu destek ile ilgili Şube Müdürü Fuat Kerti, toplantıya katılanları bilgilendirdi.

Bireysel sulama hibe desteklenmesine bu yıl 114 adet başvuru olduğunu belirten İl Müdürü Turan Karahan,değerlendirmenin 30 Nisan 2019 tarihine kadar yapılacağı, desteği alacak yatırımcıların belirlenmesinden sonra hibe sözleşmesinin imzalanacağını aktardı.

Toplantı soru cevapla sona erdi.