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Elazığ'da suların çekilmesiyle Selçuklu ve Osmanlı mezarlıkları ortaya çıktı

Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Şeyh Hasan köyünde bulunan Selçuklu ve Osmanlı mezarlıkları, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Şeyh Hasan köyünde bulunan Selçuklu ve Osmanlı mezarlıkları, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.


Baskil ilçesine bağlı Şeyh Hasan köyü Uzunoklar mezrasında bulunan Selçuklu ve Osmanlı mezarlıkları 1987 yılında yapılan Keban Barajı'nın ardından suların altında kalmıştı. Son dönemde yaşanan hava sıcaklıklarının ardından suların çekilmesi ile tarihi mezarlıklar yeniden gün yüzüne çıktı. Tarihi mezarlıkların üzerinde bulunan yazılar Fırat Üniversitesi Sanat ve Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Korkmaz Şen tarafından Osmanlıcadan Türkçeye çevrilirken, mezarlık alanında saç örgülü mezar taşları, Davut yıldızı ve Süleyman mühürlü mezar taşları oldukça ilgi çeken yapıların başında geliyor.

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