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Elazığ'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Elazığ’da vatandaşların ihbar ettiği şüpheli çanta fünye ile patlatıldı, boş çıktı.

Elazığ'da vatandaşların ihbar ettiği şüpheli çanta fünye ile patlatıldı, boş çıktı.


Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde Gazi Caddesinde bulunan öğrenci yurdunun cam kenarında şüpheli bir çantayı fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerin gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, caddeyi çift taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine çağrılan bomba imha ekibi, şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Büyük bir gürültü ile patlayan şüpheli çanta boş çıktı.

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