Elazığ'da 'Süslü Kadınlar' Otomobilsiz Kentler Günü için pedal çevirdi

Elazığ'da bir araya gelen 'Süslü Kadınlar', Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak için pedal çevirdi.

Elazığ'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 6'ncısı gerçekleştirildi. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak için düzenlenen etkinlik, Valilik önünde başladı. Renkli kıyafetlerini giyip, balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, çocuklar ve erkekler, Gazi Caddesi'nde gezerek Kültür Park'a kadar pedal çevirdi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Süslü Kadınlar Elazığ Temsilcisi Mehtap Yavuz , “2013 yılında İzmir'de başlayan bu turu Elazığ'da 6'ncı kez gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında ilk defa yaptığımızda tedirgindik. Nelerle karşılaşabileceğimizi bilmiyorduk. Ama geldiğimiz noktada çok güzel destekler aldık. Her geçen yıl sayımız artarak ilerliyor. Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değil. Güvenli yolla istiyoruz. Biz taşın altına elimize koyuyoruz. Kadınların herhangi bir toplumsal baskı altında kalmadan bisiklet sürebileceğini de göstermek istedik. Yıl boyunca onları bisiklet eğitimi ile destekliyoruz. Turlarımıza devam ediyoruz” dedi.