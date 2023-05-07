Elazığ'da takla atan araç hurdaya döndü: 1 yaralı

Elazığ'da takla atan ve adından duvara çarparak durabilen hafif ticari araç hurdaya döndü. Kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, Elazığ- Keban Karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki 23 AAD 959 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Duvara çarparak durabilen araç, adeta hurdaya döndü. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.