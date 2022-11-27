Elazığ'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Elazığ'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şahsın ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 adet üzerinde haç işareti bulunan heykelcik ve 11 adet tarihi sikke ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda B.C. ve H.V.C isimli şahısların kültür varlığı ticareti yaptığı ve suça konu malzemeleri evlerinde sakladığı tespit tespit edildi. Şahıslara ait ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Aramalarda, 1 adet üzerinde haç işareti bulunan heykelcik ve 11 adet tarihi sikke ele geçirildi. Tarihi eserler incelenmek üzere Jandarma ekiplerince Elazığ Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonun ardından Elazığ Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla adli tahkikata başlandığı bildirdi.