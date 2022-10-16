Elazığ'da tarihi konaklar sonbahar renklerine büründü

Elazığ'ın Hüseynik Mahallesi'nde sonbaharla birlikte tarihi konaklar eşsiz manzaraya büründü.

Hüseynik'ten Çıktım Şeher Yoluna türküsüne konu olan tarihi Hüseynik Mahallesi, yolları, asırlık ağaları ve yüzyılın yorgunluğuna rağmen ayakta kalabilen tarihi evleri ile zamana karşı direnen bir mahalle. Sonbahar ayları ile birlikte başka bir görünüme bürünen mahalle, taşlı dar sokakları, ahşap konakları, asırlık ağaçları, bağlar ve bahçeleriyle görenleri kendine hayran bıraktı.