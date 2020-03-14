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Elazığ'da tarihi mahalle Korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

Elazığ’ın tarihi mahallesi Harput da Korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

Elazığ'ın tarihi mahallesi Harput da Korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.


Çin'de ortaya çıkan Türkiye'ye de sıçrayan Korona virüsü nedeniyle 81 ilde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yoğun olarak yapılıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte toplu taşıma araçları, yoğun olarak kullanılan mekanlar olmak üzere bir çok noktada ilaçlama ve dezenfekte çalışması yürütüyor. Kent merkezindeki çalışmaların yanı sıra tarihi önem taşıyan yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği tarihi Harput Mahallesi'nde de ilaçlama ve dezenfekte çalışması yürütülüyor.Bu kapsamda tarihi mahallede bulunan Harput Kalesi, Meryem Ana Kilisesi, Sara Hatun Camii ile eğri minaresiyle dikkat çeken Ulu Cami gibi tarihi mekanların çevresi de dezenfekte edildi.


Ekiplerin tüm mahallerde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüreceği ve günü birlik toplu taşıma araçlarının da ilaçlanarak temizlendiği aktarıldı.

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