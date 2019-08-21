Elazığ'da tarım alanında 130 projeye 20 milyon hibe verildi

Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi projeleri kapsamında ise bu rakamı geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Elazığ'da da "13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi” tanıtım toplantısı yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kültür Park Mamurat'üz Aziz Salonu'nda düzenlenen program, ilk olarak kabul edilen ve destek verilen projelerin sinevizyon gösterimi ile başladı. Ardından katılımcılara 2 milyon 500 bin liraya kadar yüzde 50 hibe desteği verileceği hakkında bilgiler aktarıldı. 30 Eylül'e kadar sürecek olan “Yüzde 50 hibe desteği ile yarısı sizden yarısı bizden, tamamı sizin olsun” sloganıyla üreticilere, çiftçilere ve yatırımcılara destek verilmesinin planlandığı kaydedildi.

Yatırımların desteklenmesini içeren projeyi tanıttıklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “Elazığ, toprak yapısı ve ekolojisiyle tam bir tarım ve hayvancılık kenti. Üretim potansiyeline baktığımız zaman 286 bin hektar tarım arazisi, 225 bin hektar çayır mera alanı, yaklaşık 700 bin civarındaki küçük baş hayvan, 170 bin civarındaki büyük baş hayvan varlığı, dönemlik 5,5 milyon kapasiteli kanatlı sektörü, özele indirgediğimiz zaman yıllık 60 bin ton civarında taze kayısı üretimi yaptığımız Baskil Kayısı ve yıllık 85 bin ton civarında üretimini gerçekleştirdiğimiz üzüm üretimi, gezin fasulyesi, şavak tulum peyniri gibi bir çok konuda öncülük yaptığımız ve tarımsal potansiyele sahip durumundayız. Bizler de bakanlığımızın ve hükumetimizin vermiş olduğu destekler ile sahip olduğumuz bu potansiyeli daha iyi bir noktaya taşımak, geliştirmek, günün teknolojisi ile birleştirmek ve özellikle ürettiğimiz ürünleri işlenmiş, katma değeri yüksek ihracata konu olabilecek ürünler haline getirebilmek için bu destekleri yatırımcılarla buluşturuyoruz” dedi.

Kırsal ekonomik yatırımların desteklenmesi programı çerçevesinde bugüne kadar kent genelinde 20 milyonu hibeli, 48 milyon lira maliyetli 130 civarında projeye desteklediklerini anımsatan Karahan;" 30 Eylül'e kadar sürecek olan 13. Etap proje desteklerinde yüzde 50 hibe ile yani 'Yarısı sizden, yarısı bizden' sloganıyla tüm üreticilerimizi, çiftçilerimizi, yatırımcılarımızı bu desteklerden, fırsatlardan istifade etmeye davet ediyoruz. Hedefimiz, bugüne kadar desteklediğimiz projelerden daha fazla sadece 13. Etapta desteklemeyi planlıyoruz. Yüzde 50 hibe desteği küçümsenmeyecek bir rakam. Çünkü bugün üst limiti 2,5 milyon lira olan projelerde yarısını bizler hibe olarak destek veriyoruz. Geri yatırımsız bir hibeden bahsediyoruz. Yatırımcılarımızın ciddi manada zorluklar yaşadığı bu dönemde bu tür hibelerin bir can damarı olduğunu ve yatırımcıyı cesaretlendirdiğini hepimiz biliyoruz”ifadelerini kullandı.