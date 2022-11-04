Elazığ'da tarım alanında ilk kez ‘stratejik plan' hazırlandı

Elazığ'da tarım alanında ilk kez hazırlanan stratejik plan dahilinde 7 tane alan belirlediklerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, “Bu 7 stratejik alana bağlı olarak da 7 tane stratejik amaç belirledik. Bu amaçları gerçekleştirmek için de sahada bizzat personelimiz tarafından 66 tane farklı faaliyetin gerçekleştirilmesini planladık” dedi.

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından '2022-2023 Yılı Stratejik Plan' ile ilgili bilgilendirme programı düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, basın mensuplarının katılım gösterdiği program çerçevesinde kentte tarım alanında ilk kez hayata geçirilen ve iki yılı kapsayacak plan hakkında bilgi verdi.

Elazığ'da tarım alanında ilk kez hazırlanan plan hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, “Elazığ tarımını ve Elazığ'daki tarımsal potansiyeli analiz etme buna yönelik yapacağımız stratejiyi ortaya koyma noktasında çalışmalar yürüttük. Bugün de yapmış olduğumuz çalışmanın ilk meyvesini takdim etmiş oluyoruz. Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak ilimizdeki tarımsal potansiyelimizden daha iyi bir şekilde nasıl faydalanabileceğimizi, uzun vadeli sürdürülebilir bir tarım politikası ve tarım planlanmasını nasıl yapabileceğimizi ve tarımda yenilikçi uygulamaları, iyi ve organik tarım uygulamaları gibi çiftçimizin, balıkçımızın, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın istifadesine nasıl sunabileceğimizi daha iyi bir şekilde görebilmek adına bir stratejik plan hazırladık. Bakanlık üst stratejik belgesine bağlı olarak ilimizde yerelde yapılması gereken ve yapılabilecek ve önümüzdeki iki yılı kapsayan bir planlamayı ortaya koymaya çalıştık” dedi.

Stratejik plan dahilinde 7 tane alan belirlediklerini belirten Kılıç, “Bu 7 stratejik alana bağlı olarak da 7 tane stratejik amaç belirledik. Bu amaçları gerçekleştirmek için de sahada bizzat personelimiz tarafından 66 tane farklı faaliyetin gerçekleştirilmesini planladık. Planlamış olduğumuz faaliyetlere ilişkin de çalışma arkadaşımız ölçülebilir kriterler ortaya koymak suretiyle performans göstergelerini belirledik. Bu anlamda 34 tane performans göstergesi ortaya koyduk. Konuya ilişkin Elazığ ilinde bulunan 10 ilçenin toprak analizi bitti. Bunu da derleyip kitap haline getireceğiz. Bu anlamda da çiftçi kardeşlerimize rehberlik edecek bir kitapçık olarak halkımızın ve çiftçimizin istifadesine sunacağız” diye konuştu.

Meraların yıl sonuna kadar tahsis işlemi ile ilgili miktarı 38 binden 100 bin hektar alana kadar çıkarmayı da planladıklarını dile getiren Kılıç, “İlimize özgü, ekonomik değeri yüksek olan ürünlerin üretim alanlarını ve miktarlarını arttırmak da bizim temel hedeflerimizden bir tanesi. Bu anlamda badem, şeker pancarı, kayısı, üzüm gibi ciddi üretim alanlarını genişletmek, geliştirmek veya burada da verimi arttırıcı tedbiri almak yine bu stratejik plan içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda meralar, hayvancılık potansiyeli olan ilimizdeki kaba yem açığını kapatan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Köy tüzel kişiliklerine teslim etmek suretiyle artık o meranın köylüler tarafından korunmasını ve oralara yönelik hazırlanması noktasında öncülük edecekler” şeklinde konuştu.