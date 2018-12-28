Elazığ'da tarıma dayalı organize sanayi bölgesi çalışmaları değerlendirildi

Elazığ'da, "Hayvan Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayii Bölgesi" çalışmaları değerlendirildi.

Hayvan Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayii Bölgesi çalışmalarını değerlendirme toplantısı, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan'ın başkanlığında Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünde yapıldı. Toplantıya, Karahan'ın yanı sıra Elazığ Hayvan Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayii Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Üstündağ, Bölge Müdürü Osman Gül ile ilgili kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Yılda iki kez faaliyetlere yönelik denetim yaptıklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan'ın “Denetimlerde, parsel tahsis, satış ve devir işlemleri ile verilen ruhsat ve izinlerinin mevzuata uygunluğu, devirlerde muvazaa olup olmadığı, satış fiyatlarının objektif kriterlere uygun olup olmadığını inceledikten sonra oluşturulan rapor sonucunda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Elazığ ilinin tarım ve hayvancılık şehri olması, hayvancılıkta bölgenin en büyük kapasitesine sahip üç kesimhanenin bulunması, ilimizi önemli bir konuma getiriyor. Şu anda 13 işletme faaliyette. Bir kısmının inşaatı da yeni tahsis edilen alanlarda devam ediyor. Bu inşaatlar yakın zamanda bitecektir” dedi.

Yatırımcılara yeni alanlar oluşturma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Karahan, “İlgili bakanlıklarımızdan alacağımız görüş ve onaylar doğrultusunda yakın zamanda bu parselleri hizmete sunacağız. Tarım ve hayvancılığın ilimizde gelişmesini istiyorsak üretim alanlarından elde edilen ürünleri işleyerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmeli. İhtisas OSB'de çalışmaların da bu yönde yapması gerekiyor” diye konuştu.

Toplantı, Bölge Müdürü Osman Gül'ün sunumu sona erdi.