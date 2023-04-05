Elazığ'da tarımsal kuraklık il kriz merkezi toplantısı yapıldı

Elazığ'da tarımsal kuraklık il kriz merkezi toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KTV Şubesi koordinasyonunda, Vali Yardımcısı Recep Gündüz başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla müdürlük toplantı salonunda tarımsal kuraklık il kriz merkezi toplantısı yapıldı. Toplantıda, sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlanması, kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde de gerekli tedbirlerin alınması, kriz döneminde uygulanacak etkin mücadele programı ile kuraklığın etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alındı.