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Elazığ'da tasavvuf konseri beğeni topladı

Fırat Üniversitesi (FÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "Tasavvuf Musikisi Konseri" büyük beğeni topladı.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "Tasavvuf Musikisi Konseri" büyük beğeni topladı.


FÜ Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "Tasavvuf Musikisi Konseri" verildi. FÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Yavuz Demirtaş'ın sanat danışmanlığını yaptığı, öğretim görevlisi Mahmut Bolkar Öztekin'in yönettiği koro, birbirinden güzel ilahiler seslendirdi.


FÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan konseri, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Yavuz Demirtaş, FÜ öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

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