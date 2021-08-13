Elazığ'da Tatar Göleti sulaması inşaat çalışmaları devam ediyor

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Tatar Göleti sulaması inşaat çalışmaları devam ediyor. Göletin tamamlanması ile bin 500 dekar arazi su ile buluşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kovancılar ilçesinde yapımın başlanan Tatar Göleti sulaması inşaatı çalışmaları devam ediyor. Projenin bitirilmesi ile birlikte toplamda bin 500 dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesiyle sulanması temin edilecek. Böylece milli ekonomiye yılda 1.8 Milyon Lira katkı temin edecek ve 450 kişiye tarımsal istihdam sağlayacak.

Elazığ ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; “Bu kapsamda Kovancılar Tatar Sulaması İnşaatı çalışmalarının devam ediyor. Projenin bitirilmesi ile birlikte toplamda bin 500 dekar tarım alanı cazibeli borulu sulama şebekesiyle sulanması temin edilecek. Gölet temelden 30 metre yükseklikte homojen dolgu tipinde imal edilmiş olup, 1.95 milyon metreküp su depolayarak bin 500 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Tatar sulaması, milli ekonomiye yılda 1.8 Milyon Lira katkı temin edecek ve ayrıca 450 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. Kovancılar Tatar Göleti Sulaması İnşaatı, 2021 yılı performans programında yer alan ve bitirilmesi öngörülen işler arasında yer almakta olup, sulama şebekesi inşaat çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılı sonuna kadar sulama şebekesi imalatları tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir” dedi.