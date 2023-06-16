Elazığ'da tavuğun yaptığı mini yumurta şaşırttı

Elazığ'da bir tavuğa ait yumurtanın boyutu ve ağırlığı şaşırttı. Misket boyutundaki minik yumurtanın ağırlığı 24 gram olarak belirlendi.

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesinde yaşayan Ayşe Orzan, bahçedeki tavuğun yumurtasını toplamak için kümese girdi. Bu sırada yumurtalardan biri dikkatini çekti. Kontrol ettiğinde bir yumurtanın normal yumurtadan daha küçük ve hafif olduğunu fark etti. Büyük şaşkınlık yaşayan Orzan, terazi de tarttığında yumurtanın 24 gram geldiğini gördü. İlk defa böyle bir yumurta gördüğünü dile getiren Orzan, ilk başta bıldırcın yumurtasına benzettiğini söyledi.

Bir tavuğun normal yumurtasının ortalama 60 gram iken bu yumurtanın 24 gram olduğunu dile getiren Orzan,“Sabah tavuklarımı kontrol ettiğinde bir yumurtanın küçük ve hafif olduğunu gördüm. İlk etapta bu yumurtanın bir bıldırcın yumurtasına benzettim ama benim kümesimde bıldırcın yok. Sonra tavuğuma ait olduğunu öğrendim. Çok şaşırdım. İlk defa böyle bir yumurta görüyorum. Yumurtayı korumak için kutuda saklıyorum. Görenler tavuk yumurtası olduğuna inanmıyor” dedi.