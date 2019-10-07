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Elazığ'da tefeci operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Elazığ polisinin tefecilik ve yağma yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik yapanlara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında işyeri sahiplerini tehdit edin zorla para alan ve vatandaşlara belli bir faiz oranı karşılığında para vererek senet imzalatıp haksız kazanç elde eden bir grubu belirledi. Bunu üzerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde doldurulmuş senet, tapu senetleri ve satış sözleşmeleri de ele geçirildi.


Emniyette ifadeleri alınan 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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