İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da televizyon ve bilgisayar kasası çalan şüpheli yakalandı

Elazığ’da televizyon ve bilgisayar kasası çalan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonrasında yakalandı.

Elazığ'da televizyon ve bilgisayar kasası çalan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonrasında yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, il merkezindeki bir iş yerinden LCD televizyon ve bilgisayar kasası çalındı. Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren şahsın U.K. (37) olduğu tespit edildi. Şüpheli U.K., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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