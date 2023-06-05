Elazığ'da tellere sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Elazığ'da tellere sıkışan kedi, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kültür Mahallesi Dal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta gezen kedi duvarların üstünde bulunan tel örgülere sıkıştı. Mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tellere sıkışan kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan kedi, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.