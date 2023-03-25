İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da temel ilk yardım eğitimi

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi ve Elazığ Omurilik Felçliler Derneği işbirliğiyle Tekerlekli Sandalyemle Hayatta Ben de Varım Projesi çerçevesinde temel ilk yardım eğitimi verildi.


Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitimler sürüyor. Düzenlenen eğitim programları çerçevesinde Elazığ Omurilik Felçliler Derneği işbirliğiyle Tekerlekli Sandalyemle Hayatta Ben de Varım Projesi çerçevesinde temel ilk yardım eğitimi verildi. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde temel ilk yardım bilgileri görseller eşliğinde ve uygulamalı şekilde anlatıldı.


Eğitimlerin belirli aralıklarla süreceği bildirildi.

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