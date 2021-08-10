Elazığ'da temizlik çalışmaları sürüyor

Bu kapsamda ekipler, yıkım çalışmalarının yoğun olarak gerçekleştirildiği Rüstempaşa Mahallesi'nde 40 kişilik özel ekiple detaylı bir temizlik çalışması yaptı.

İlk olarak mahalle içerisindeki park ve yeşil alanların temizliği ile işe koyulan ekipler, daha sonra kaldırım ve sokak aralarını vakumlu araçlarla yıkadı. Kampanyaya destek veren mahalle esnafı da kendi dükkânlarının önünü süpürerek temizlik ekiplerine yardımcı oldu.

Rüstempaşa Camii yıkandı

Ekipler, mahalle genelindeki rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan alanlarda da hijyen çalışmaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda Rüstempaşa Camii, içi ve dışı ayrı olacak şekilde yıkanarak daha steril hale getirildi. Özellikle vatandaşların temas ettiği alanlar, ilaçlı sular kullanılarak temizlendi. Yine cami içerisinde bulunan abdesthane ve lavabolar basınçlı sularla detaylı bir şekilde dezenfekte edildi.

Alan içerisindeki durak ve çeşmeler ise 80 derecelik buharlı araçlarla etraflıca yıkandı.

Ayrıca kullanıma bağlı olarak hasar gören konteynerlerin bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Tamiri mümkün olmayan eskimiş konteynerler ise yenileri ile değiştirildi. Havaların sıcak olması dolayısıyla sık sık konteyner temizliği yapan ekipler, ilaçlı sularla yıkama işlemi gerçekleştirdi.

Yapılan temizlik sonrası memnun kaldıklarını ifade eden Rüstempaşa sakinleri, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na ve temizlik işleri ekiplerine teşekkür etti.