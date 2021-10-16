Elazığ'da temizlik çalışmaları sürüyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın her fırsatta çözüm ortakları, yol arkadaşları olarak belirttiği mahalle muhtarlarıyla birlikte yürütülen "Temizlik Kampanyası" çalışmaları kapsamında Üniversite Mahallesi'ndeki cadde ve sokak araları önce süpürüldü ardından da vakumlu araçlarla detaylıca yıkandı. Mahalle genelindeki çöp konteynerleri özel yıkama araçlarıyla dezenfekte edilirken kullanıma bağlı olarak yıpranan konteynerler ise bakım, onarım ve boyama işlemlerinden geçirildi. Gün içerisinde vatandaşların sıklıkla kullandığı otobüs durakları, oturma alanları ve çeşmeler de 80 derecelik buharlı araçlarla yıkandı.

Ekipler ayrıca vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için Üniversite Mahallesi Veysel Karani Cami'si ve avlusunu yıkayarak daha hijyenik hale getirdi. Özellikle vatandaşların temas ettiği lavabo, abdest alanları ve kapılar özel ilaçlı sular kullanılarak temizlendi.